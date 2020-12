(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Riforme, Conte: "Confronto con leader maggioranza, non siamo qui per galleggiare" "Recentemente c'è stato un confronto con i leader delle forze di maggioranza e tutti hanno condiviso il percorso di costituire due tavoli per dare un'ampia prospettiva per alcuni passaggi riformatori. E per affrontare meglio alcuni temi prioritari in materia di politica economica e sociale. C'è stato un lavoro e all'esito di questo lavoro, i risultati saranno portati a me e avrò un ulteriore confronto con i leader". A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo Dpcm. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev