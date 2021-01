Rimozione Trump, bloccata la risoluzione. Pelosi: "Voto domani"

Roma, 11 gen. (askanews) - La decisione finale sarà presa martedì 12 gennaio. La speaker della Camera Usa Nancy Pelosi ha infatti confermato che domani si terrà il voto sulla risoluzione che chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25esimo emendamento per la rimozione del presidente Donald Trump. Il numero due della Casa Bianca avrà 24 ore per decidere.Se non accoglierà la richiesta, ha detto Pelosi, "il passo successivo sarà procedere con la procedura di impeachment".Oggi alla Camera è stato presentato l'articolo per l'impeachment di Donald Trump, basato sull'accusa di aver "incitato un'insurrezione" e quindi di essere responsabile dell'assalto al Campidoglio di Washington sfociato nella morte di cinque persone e in diffuse violenze e vandalismi.Ma la risoluzione per il ricorso al 25esimo emendamento è stata bloccata da un eletto repubblicano: in assenza di unanimità, il voto passa a domani.