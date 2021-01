(Agenzia Vista) Milano, 06 gennaio 2021 Rimpasto Regione Lombardia, Salvini: "Squadra chiusa al 99%" "Noi non la facciamo lunga come il duello rusticano Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti, per quello che mi riguarda al 99% è già chiusa, con una squadra d'eccellenza, e quindi dalla settimana prossima si corre". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine di un incontro in Regione. 00_51 Facebook Lega Salvini Premier Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev