Ristoranti aperti ma nel centro storico di Napoli si lavora a singhiozzo per l'assenza di turisti

(Agenzia Vista) Napoli, 01 maggio 2021 "Senza turisti non lavoriamo. In due chilometri ci sono centinaia di pizzerie e l'asporto non fa per noi. Negli ultimi anni il turismo aveva visto un boom di presenze, senza di loro andiamo avanti a singhiozzo", così i pizzaioli del centro storico di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev