(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo Ristoranti pieni a Roma. Ultimo weekend prima dell’entrata in zona rossa del Lazio Ultimo weekend per il servizio al tavolo in bar e ristoranti. Da lunedì alcune regioni tra cui il Lazio entrano in zona rossa. La ristorazione sarà consentita solo se da asporto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev