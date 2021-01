(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2021 Ristoratori di Roma su attività durante le feste: “Solo con asporto è difficilissimo” “Dal 24 che siamo in zona arancione per i bar e ristoranti è solo d’asporto, siamo solo al 20% del lavoro. Per noi è difficilissimo”. Così una delle ristoratrici del centro di Roma intervistate sull’andamento delle loro attività durante le feste con le chiusure a causa del Covid-19. Durata: 01_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev