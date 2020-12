(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 Ristori, Salvini: “Rimborsi siano certi e immediati come in Germania” “In Germania ci sono aziende e negozi che dopo 4 giorni dalla chiusura hanno avuto il bonifico sul conto corrente del rimborso promesso. In Italia c’è gente che sta aspettando da mesi. A ogni chiusura deve corrispondere un rimborso certo e immediato”. Così Matteo Salvini durante la manifestazione delle Partite Iva e dei ristoratori a Piazza San Silvestro a Roma. Durata: 00_14 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev