(Agenzia Vista) Catanzaro, 17 dicembre 2020 Ristori, Spirlì: “Non c’è da mettere la monetina nel cappello, risarcire in toto perdite” 16-12-2020 “Qui non si deve parlare di ristoro, qui non c’è da mettere la monetina nel cappello: qui c’è da risarcire in toto delle perdite che il commercio, l’artigianato, l’impresa in generale hanno da subito”. Così il Presidente facente funzioni della Regione Calabria Antonino Spirlì in diretta su Facebook/ Facebook Nino Spirlì Durata: 00_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev