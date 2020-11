(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2020 “Abbiamo già erogato ben 200 mila bonifici in 10 giorni, per circa 1 miliardo di euro a tutte le attività che hanno subito delle restrizioni a causa dei nuovi decreti messi in atto. Aiuteremo anche le imprese anche aperte che subiranno dei cali di fatturato a causa di questa emergenza”. Così Alessio Villarosa (M5S) in una dichiarazione fuori dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Durata: 00_25 agenziavista.it