(Agenzia Vista) Venezia, 29 gennaio 2021 Ristori, Zaia: "Ne parliamo sempre in incontri con Governo, in tanti allo stremo" "La partita dei ristori è nazionale, noi a parte non applicare tasse di più non possiamo fare, tante attività in ginocchio, pensiamo a stagionali, lavoratori del turismo, personal trainer e tutti quelli che non vengono riconosciuti, sono allo stremo". Lo ha detto il governatore del Veneto in conferenza stampa Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev