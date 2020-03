Rivolta italiana sui social dopo video di Canal+ "Pizza Corona"

Roma, 3 mar. (askanews) - Pochi giorni dopo la promessa di rapporti idilliaci con il vertice italo-francese a Napoli in piena emergenza coronavirus, arriva un video che incrina decisamente i rapporti tra Italia e Francia, creato dalla trasmissione Groland le Zapoi per Canal+ e intitolato "Pizza Corona".Un video satirico, ma francamente rivoltante quello dell'emittente privata francese - nota peraltro per i suoi programmi di satira corrosiva.Comunque ha scatenato la rivolta degli italiani sui social. "La tv francese deride l'Italia", scrive Fabio su Twitter. "Guardate quanto sono marci i francesi", scrive un altro utente. Danilo Da Fiumicino ci ironizza su: "Finalmente ci siamo tolti dalle palle sto benedetto mandolino, ora per il mondo siamo Italiani: "Pizza, Pasta e Corona Virus!". E un altro utente su Youtube commenta "comunque sulla pizza, meglio il catarro dell'ananas".Il ministro degli Esteri Luigi di Maio in un post su Facebook ha condannato il video "di dubbio gusto" definendolo "inaccettabile" e ha annunciato di avere attivato l'ambasciata italiana a Parigi. A sua volta la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, ha definito "vergognoso e raccapricciante" il video con il pizzaiolo e ha chiesto di ritirarlo con tanto di scuse di Canal+.