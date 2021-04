Rixi (Lega): “Genova 2024 capitale sport dà speranza in momento difficile per società sportive”

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2021 “Una giornata importantissima per rilanciare lo sport tra l’altro in un momento di piena pandemia in cui le associazioni sportive soffrono. Genova 2024 capitale dello sport significa mostrare che è importanti oggi più di prima rilanciare la scultura sportiva. Sicuramente porta molta speranza per il futuro” lo ha detto il deputato leghista Edoardo Rixi a margine della presentazione dei programmi di Genova European Capital of Sport 2024 e Regione Piemonte candidata come European Region of Sport 2022 nella sede del Coni a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev