Rizzo (Partito Comunista): "Il 2 Giugno mobilitazione contro il Governo Draghi in 30 città italiane"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2021 "Il 2 Giugno è la Festa della Repubblica, una data importante ma non c'è nessuna forza politica con il coraggio di contestare il Governo. Noi manifesteremo in 30 città italiane per mettere al centro i lavoratori". Così il segretario del Partito comunista Marco Rizzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev