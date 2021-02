(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2021 Rizzo presenta la manifestazione "No al Governo Draghi, la Repubblica a chi lavora" "Siamo in piazza San Silvestro perché sabato 27 Febbraio saremo qui e in tutta Italia per manifestare contro il Governo Draghi. Nessuno ci potrà convincere che un banchiere potrà fare il bene del popolo italiano e dei lavoratori. L'appuntamento è alle 15". Lo dichiara Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista in un video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev