Rogoredo, Sala: “Recupero area boschetto, successo ed esempio impegno collettivo”

(Agenzia Vista) Milano, 27 febbraio 2021 "Il boschetto di Rogoredo, com'era e com'è. Oggi è un'area straordinaria, restituita alla città ed è un successo che noi dobbiamo rivendicar non noi come amministrazione comunale, ma noi come milanesi perché qui ci hanno lavorato le forze dell'ordine, Italia Nostra a cui è stata affidata la rigenerazione e tanti cittadini che in modo volontario hanno partecipato alla rinascita di questo spazio". Lo ha dichiarato su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Facebook Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it