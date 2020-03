(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2020 Roma abbassa le saracinesche per emergenza coronavirus, la città si svuota In seguito alle norme emanate dal Governo, sono poche le persone che si sono recate a lavoro usando i mezzi pubblici. Il Pantheon si è svegliato deserto e i ristoranti di Piazza Navona completamente vuoti. S. Pietro è stata chiusa e sono pochissimi i pellegrini, tutti con la mascherina, che si fermano per una foto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev