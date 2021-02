(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 Roma-Braga, Fonseca: "El Shaarawy giocherà, il turno non è chiuso" "El Shaarawy giocherà, è pronto per giocare e aiutare la squadra. Il turno non è chiuso, abbiamo visto una squadra forte e dobbiamo avere l'atteggiamento giusto. Conosco bene la mentalità di questi giocatori e di questo club, che vuole cambiare il risultato. Dobbiamo avere l'ambizione di vincere la partita e non gestirla". Sono le parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di ritorno con il Braga on Europa League. As Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev