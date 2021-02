(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Roma, Raggi: "Da Grillo grande sostegno per mia ricandidatura, mio percorso trasparente" "Io credo che sia un grande sostegno quello di Beppe, poi le nostre regole sono chiare, ci sono delle votazioni. Io non mi sottraggo di certo, continuo ad andare avanti, ho annunciato la volontà di ricandidarmi già ad agosto dello scorso anno. Credo sia un percorso molto lineare e trasparente, senza mai nascondere nulla. Vado avanti in trasparenza come credo sia giusto". Queste le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa a Corviale assieme al presidente della Figc, Gabriele Gravina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev