Roma, 20 mag. (askanews) - Per le elezioni amministrative a Roma "ci sono tanti civici a disposizione" ma "se c'è qualche politico che si vuole fare avanti perché no?". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.A chi gli chiede se Maurizio Gasparri possa essere il candidato del centrodestra, risponde: "Non fatemi fare nomi e cognomi". Mentre su Giulia Bongiorno chiarisce: "Per quello che mi riguarda sarà un ottimo ministro".