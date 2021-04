(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2021 Prima giorno di zona rossa pasquale in una Roma blindata. Pochissime le persone che girano per la città per fare attività motoria a Villa Borghese piuttosto che sulle sponde del Tevere. Molti controlli nei punti più critici, vietato l’accesso alla Terrazza del Pincio per evitare assembramenti. A Piazza del Popolo i Carabinieri controllano le autocertificazioni dei passanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev