(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2021 Roma si sveglia in zona rossa, le immagini della Capitale deserta La Capitale si risveglia in zona rossa, mai da Natale la Regione Lazio era stata "colorata" così. Poca la gente che gira per Roma per le motivazioni consentite dal nuovo DPCM firmato da Mario Draghi. Le poche persone che girano per la città indossano mascherine FFP2 e sono ben distanziate anche nei marciapiedi. I tanti bar e locali del centro città effettuano solo servizio d'asporto per i pochi clienti che decidono di mangiare o bere qualcosa fuori casa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev