(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2020 Romano (PD): “Leadership Pd in discussione? No, abbiamo fatto congresso un anno fa” “Leadership Pd in discussione? No, abbiamo fatto congresso un anno fa” queste le parole di Andrea Romano, Partito Democratico, riguardo alle parole del Sindaco di Bergamo Giorgio Gori che chiede un cambio di marcia al PD. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev