(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2021 Romeo (Lega): “Conte e Speranza scaricano colpe sulla Lombardia, si dimettano” “Conte e Speranza sono totalmente inadeguati. Anziché di collaborare con la Lombardia in un momento così difficile e delicato, pur di salvare la poltrona, scaricano ingiustamente colpe e responsabilità sulla Regione. Anche per questo motivo si dovrebbero dimettere subito”. Così Massimiliano Romeo (Lega) in una dichiarazione sulle responsabilità del Governo sul caos dati in Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev