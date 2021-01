(Agenzia Vista) Roma, 6 gennaio Romeo (Lega): “Governo pensi ai pochi vaccini mandati in Lombardia invece che litigare” “Conte e Renzi invece di litigare per le poltrone dovrebbero preoccuparsi dei ristori promessi e del fatto che Arcuri ha inviato in Lombardia dosi insufficienti di vaccini anti Covid e solo siringhe sbagliate” sono le parole del capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo. 00_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev