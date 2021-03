(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2021 Romeo (Lega): "Non siamo di fronte a un lockdown, misure chirugiche" "Diciamo che non siamo di fronte a un lockdown generalizzato. Ci sono delle misure intermedie più dettagliate, chirurgiche, in modo tale che sia possibile che molte attività possano lavorare." Così Massimiliano Romeo, Senatore della Lega, uscendo dall'Aula. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev