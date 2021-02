Rosato (Iv): Conte2 non poteva più affrontare emergenze del Paese

Roma, 4 feb. (askanews) - Il governo Conte 2 "non riusciva più ad affrontare le emergenze di questo Paese. In un periodo così difficile come quello che stiamo attraversando ci vuole un governo determinato, capace, autorevole e anche riconosciuto. Tutto questo purtroppo non c'era più nel governo Conte 2. Noi ne abbiamo preso atto mentre gli atri alleati tiravano a campare giorno dopo giorno. Oggi c'è bisogno di un uomo con capacità riconosciute e Mario Draghi le ha, anche a livello internazionale, che metta insieme una squadra che agisca rapidamente, spenda bene i soldi che abbiamo, non sono i nostri ma dei nostri nipoti e dei n ostri figli e affronti con determinazione la crisi sanitaria, economica ed educativa che attraversa il Paese". Lo ha detto il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato intervistato da askanews."Più ampia sarà la base parlamentare - ha aggiunto - meglio sarà per il Paese. Noi lo dicevamo da settimane che c'era bisogno di coinvolgere le opposizioni, è indispensabile che collaborino in questa fase per fare un favore al Paese".Ha glissato, infine, sulle indiscrezioni che lo vedrebbero assieme a Teresa Bellanova in lizza per il Ministero dell'Agricoltura. "Lasciamo perdere i gossip che non c'entrano niente", ha detto.