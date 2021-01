(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2021 Rosato (IV): “Facciamo patto di legislatura su crisi sanitaria, economica ed emergenza educativa” “Noi pensiamo che gli italiani oggi hanno in testa tre cose: l’emergenza economica, la crisi occupazionale, il blocco dei licenziamenti che finirà, la crisi delle attività commerciali. La crisi sanitaria, con la preoccupazione per il piano vaccinale ma anche per la grandissima preoccupazione per altri che hanno altre malattie o altri problemi di natura sanitaria che non accedono normalmente alla sanità come prima. E terza cosa l’emergenza sanitaria, i nostri ragazzi non vanno a scuola da un anno”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista presso la Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev