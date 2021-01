(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2021 Rosato (Iv): “Governo non ha futuro. Chiesto risposte per tutti gli italiani, ma non sono arrivate” “Abbiamo presentato un documento al Presidente del Consiglio con tutte le risposte che cercano gli italiani, per evitare migliaia di licenziamenti ed avere risposte sul futuro, senza che le regole cambino ogni due giorni. Chiediamo al Governo di non mettere la testa sotto la sabbia e di dare risposte”. Lo ha dichiarato Ettore Rosato di Italia viva all'Agenzia Vista. 01_09 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev