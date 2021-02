Rosato: il Mes? Apriremo questa discussione nel momento giusto

Milano, 18 feb. (askanews) - "Sono convinto che apriremo questa discussione nel momento giusto". Così Ettore Rosato, Italia Viva, ha risposto riguardo alla mancata citazione nel discorso di Draghi del Mes, finora ritenuto fondamentale dal partito di Renzi."Il Mes è un meccanismo di finanziamento che serve per Paesi che hanno alti tassi di interesse, da quando è arivato Draghi la Banca d'Italia ha quantificato in 1 miliardo di euro il risparmio di interessi sul debito pubblico: è evidente che se c'è un abbassamento dei tassi di interess il Mes serve meno.A fare lezioni di finanza pubblica a Draghi io non mi ci metto", ha aggiunto.