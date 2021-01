(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Rotondi (FI): “Sarò responsabile e voterò il V Governo Berlusconi” “Io sono stato eletto deputato in una lista chiamata Berlusconi Presidente, sarò responsabile e voterò il V Governo Berlusconi”. Così il deputato di Forza Italia Gianfranco Rotondi, in una dichiarazione in Piazza Montecitorio dopo il discorso di Conte alla Camera sulla crisi di Governo. Durata: 00_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev