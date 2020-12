Russia, al via vaccinazione con Gam-Covid-Vac in tutte le regioni

Mosca, 15 dic. (askanews) - La vaccinazione contro il Covid-19 con il Gam-Covid-Vac (o Sputnik V) russo inizierà in tutte le regioni del Paese, dieci giorni dopo l'avvio della campagna di vaccinazione nella capitale Mosca. Ad annunciarlo è stato il ministro russo della Sanità Mikhail Murashko.I primi a ricevere il vaccino saranno i lavoratori ad alto rischio d'infezione, come Vladimir Shvkunov, assistente di laboratorio:"Lavoro con il Covid da maggio, ho visto quali possono essere le conseguenze. Ho deciso che fosse meglio ricevere una dose perché il mio corpo fosse pronto, se lo prendo me la caverò più facilmente", ha spiegato a France Presse."Ho già visto dei medici sottoporsi al vaccino in passato e tutto è andato bene, ciò mi ha dato fiducia - aggiunge Irina Youdina, infermiera - Nessuno mi obbliga, è assolutamente volontario"