(Agenzia Vista) Mosca, 14 ottobre 2020 Russia-Italia, Di Maio: "Da crisi pandemica impatto preoccupante su interscambio commerciale" "La crisi pandemica ha prodotto un grave impatto sulle nostre società sia in termini di vite umane che sul piano economico anche nell'interscambio commerciale tra Italia e Russia". Lo ha detto il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Mosca con il ministro dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, Denis Valentinovic Manturov. Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev