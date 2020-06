Russia, Putin torna a parlare alla folla, dopo lungo lockdown

Mosca, 12 giu. (askanews) - Nella sua prima uscita pubblica, se si esclude la parata militare in forma ridotta del 9 maggio, dopo settimane di lockdown in cui è rimasto chiuso nella dacha di Novo Ogarevo, il presidente russo Vladimir Putin ha fatto appello a ciò che ha definito i valori fondamentali dei russi: un chiaro richiamo al sostegno per il voto sulle riforme costituzionali che potranno potenzialmente mantenerlo in carica fino al 2036.Il referendum si svolgerà dal 25 giugno al 1 luglio e, se approvato, includerà un cambiamento che consentirebbe al 67enne Putin, al potere dal 1999, di coprire altri due termini di sei anni al Cremlino dopo il 2024, mentre in base alle leggi vigenti dovrebbe essere obbligato a dimettersi."Abbiamo un codice storico comune, basi morali ... Rispetto per i genitori e la famiglia, l'amore per il nostro territorio", ha detto Putin durante una cerimonia alzabandiera a Mosca per celebrare la Giornata della Russia. I media russi hanno riferito che il Cremlino ha mantenuto uno stretto protocollo per proteggere Putin , mettendo funzionari e aiutanti in quarantena per due settimane prima di incontrarlo. Diversi alti funzionari, tra cui il Primo Ministro Mikhail Mishustin e il portavoce di Putin Dmitry Peskov, sono stati infettati dal virus. Ora si sono ripresi.