Russia, quasi 5mila arresti alle manifestazioni contro Putin

Milano, 1 feb. (askanews) - Sono state arrestate circa 4800 persone alle grandi manifestazioni di domenica a Mosca e in altre città della Russia. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la liberazione di Alexei Navalny, l'oppositore di Putin arrestato il 17 gennaio appena rientrato in Russia dalla Germania, dove era stato curato per avveleneamento. Ad infiammare gli attivisti in piazza anche la video-inchiesta sulla villa di lusso sul Mar Nero che, secondo l indagine, sarebbe stata finanziata con fondi illegali per oltre un miliardo di euro e apparterrebbe a Putin, che però nega.