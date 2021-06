Sala: “2 giugno è festa del volere del popolo che indirizza le cose”

(Agenzia Vista) Milano, 2 Giugno 2021 “C’è voglia di ripartenza. Il 2 giugno è sempre importante, forse quest’anno di più. Credo sia proprio la festa” che indica “che il volere del popolo indirizza le cose. E’ stato così 75 anni fa e, in un sistema democratico dovrà sempre essere così. Milano ha un ruolo particolare in ciò, esprime ancora di più il suo volere. Ricordo che il 68 percento dei milanesi votò a favore della Repubblica. La nostra è una città dalle posizioni nette e questo non può che fare piacere a tutti noi”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia dell’alzabandiera in piazza del Duomo a Milano in occasione della Festa della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev