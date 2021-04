(Agenzia Vista) Milano, 25 Aprile 2021 “Credo che la faccenda della SuperLega, soprattutto per come è stata presentata e portata avanti, sia stata un grande errore. Su questo non ci sono dubbi”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’evento “Milano è memoria” organizzato alla Loggia dei Mercanti per celebrare l’anniversario della Liberazione italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev