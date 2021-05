Sala: "Il Salone del Mobile simbolo della ripartenza"

(Agenzia Vista) Milano, 26 maggio 2021 "Grazie a tutti coloro che hanno creduto che il Salone del Mobile potesse avere luogo. Settembre è un mese importante per noi, e il prossimo Salone del Mobile sarà un segno di ripartenza dopo la pandemia. E' importante perchè significa che non abbiamo perso la nostra importanza. Il design è un settore significativo e Milano rappresenta un punto significativo per questo settore. Sono lieto che il Salone del Mobile riparta, è la manifestazione della ripresa. Sono molto contento che la città possa di nuovo ospitare questo importante appuntamento", così il sindaco di Milano Sala alla presentazione del Salone del Mobile. / Youtube Salone del Mobile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev