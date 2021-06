Sala: “Inaccettabile politica che alza la mano per lamentarsi di come funziona la Rai”

(Agenzia Vista) Milano, 3 Giugno 2021 “La Rai non è un ente benefico, non è un’associazione culturale. E non è accettabile che la politica molto spesso alzi l mano per lamentarsi di come la Rai funziona e quando ne pensa una che ha i caratteri dell’efficienza, con un progetto chiaro, che tra l’altro riguarda Milano, si oppone. Io spero sinceramente che la Rai non si faccia condizionare da questa illogica presa di posizione da una parte della politica e vada avanti con il suo progetto. Per il bene di Milano, certo, ma per il suo bene”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sulle sue pagine social ufficiali tornando sulle polemiche sul nuovo centro di produzione Rai a Milano. / Facebook Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev