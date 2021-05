(Agenzia Vista) Milano, 6 Maggio 2021 “Avrei voluto davvero essere alla manifestazione all’Arco della Pace ad affermare con forza il mio sostegno per l’approvazione del Ddl Zan. Non potrò esserci. La mia adesione rimane comunque convinta e completà”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un videomessaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale. / Facebook Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev