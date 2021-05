Sala: “Preoccupato per nuova festa dei tifosi dell’Inter, siamo al lavoro con Prefettura e Questura”

(Agenzia Vista) Milano, 21 Maggio 2021 Sui prossimi festeggiamenti dei tifosi dell’Inter “sono sempre preoccupato, però ci si sta lavorando con Prefettura, Questura e con l’Inter stessa. La vicesindaca ha avuto una serie di riunioni in questi giorni. Anch’io sono in contatto con il prefetto. Il modulo è abbastanza collaudato, poi come sempre dipende dalla quantità di persone che arriveranno. Mi pare che prefettura e questura la stanno affrontando con grande serietà”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a una domanda sulla nuova festa dei tifosi dell’Inter per lo scudetto in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev