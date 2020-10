(Agenzia Vista) Milano, 29 ottobre 2020 Sala: "Se andiamo verso lockdown governo dica come sostenere milanesi in difficoltà" "C'è una mano che toglie e c'è una mano che dà: se dovessimo andare verso un lockdown generale voglio capire come funziona la mano che dà e quindi il governo Conte mi deve dire come mi aiuta con la comunità milanese e come saranno sostenuti coloro che sono in difficoltà". Così in sindaco Giuseppe Sala in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook. 02_07 Facebook Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev