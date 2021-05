Sala: “Spero che il centrodestra trovi un candidato qualificato per Milano”

(Agenzia Vista) Milano, 25 Maggio 2021 Sala: “Spero che centrodestra trovi un candidato qualificato per Milano” “A Milano centrodestra e centrosinistra, in termini di elettorato, sono allineati da tantissimi anni. Quello che sposta, è la qualità del candidato. Quindi è giusto che anche il centrodestra rifletta bene e che trovi un candidato. Dal mio punto di vista, e lo so che può non sembrare sincero, se c’è un candidato forte per il centrodestra non è un male per la città e anche per me. Nel senso che se dovessi perdere so che lascio la città in mano a un candidato capace. Dunque, rispetto i tempi che si sono dati e il mio augurio è che francamente ci sia un avversario qualificato”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dell’Adi Design Museum – Compasso d’Oro di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev