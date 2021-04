Sala: “Video di Grillo sul figlio? Cosa sbagliata. Difficile capire il gesto”

(Agenzia Vista) Milano, 25 Aprile 2021 Su Grillo e le polemiche per il video fatto in difesa del figlio “credo che tutti abbiano già espresso un’opinione che è condivisibile. E’ una cosa sbagliata. E lo dico a una persona di cui sono amico. Bisognerebbe capire come una persona così esperta di comunicazione sia potuta arrivare a quel video”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’evento “Milano è memoria” organizzato alla Loggia dei Mercanti, a Milano, per celebrare l’anniversario della Liberazione italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev