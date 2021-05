Salafia (M5s): "Al lavoro per rivedere coprifuoco e riaprire per non tornare più indietro"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2021 "Il Movimento 5 stelle sta lavorando per rivedere il coprifuoco e dare il via libera a nuove riaperture, lo faremo basandoci sui dati scientifici. Dobbiamo riaprire e non tornare più indietro". Lo ha detto Angela Salafia del M5s in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it