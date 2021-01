(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2021 Saldi al ribasso per la crisi, i clienti: “Mettono questi prezzi per evitare la rimanenza” “Questa son convinto che era roba che dovevano vendere a un pochino di più e son stati costretti a metterla a sti prezzi, per evitare la rimanenza. Di crisi ce ne è anche tanta”. Queste le parole di uno degli acquirenti ai saldi di Via del Corso a Roma, dove si percepisce la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev