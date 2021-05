Salone mobile, Giorgetti: "Segnale di un'Italia che non si arrende"

(Agenzia Vista) Milano, 26 maggio 2021 "Come governo, sin da subito, abbiamo deciso di sostenere l'idea che il Salone del mobile in qualsiasi forma si doveva tenere quest'anno, perché è il segnale che l'Italia vuole ripartire e che anche Milano in qualche modo, dove il virus ha colpito duramente, si rimette in gioco. L'Italia deve fare sistema, con il governo e gli operatori e mettere il nostro punto di forza nel mondo, la nostra creatività e la capacità di fare e di sfidare anche situazioni complicate e superarle, deve essere accettata". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un videomessaggio durante la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione del Salone del mobile, che si terrà a Milano dal 5 al 10 settembre prossimi. Salone Mobile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev