Saltano dal terzo piano per sfuggire alle fiamme, salvi 2 bambini

Roma, 22 lug. (askanews) - A guardare le immagini sembra davvero un miracolo. Due bambini di 3 e 10 anni sono riusciti a salvarsi da un incendio a Grenoble, in Francia, lanciandosi dal terzo piano del loro palazzo in fiamme.Un volo di 12 metri d'altezza finito però in bellezza, direttamente tra le braccia degli adulti che dal cortile assistevano alla scena disperati, non sapendo come aiutarli.Il video amatoriale girato da Souhaila Saidi da un altro edificio e trasmesso dal quotidiano regionale Le Dauphiné Libéré mostra il loro salto spettacolare e sta facendo il giro del web.