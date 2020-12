(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre “Salute! il bar è chiuso”. Il flash mob dei gestori di locali davanti a Montecitorio Le immagini del flash mob organizzato di fronte alla Camera per protestare contro le misure adottate dal Governo per contenere l’epidemia da Covid-19. Per la performance è stato installato il bancone di un bar di fronte a Montecitorio. Durata: 01_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev