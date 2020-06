(Agenzia Vista) Milano, 20 giugno 2020 'Salviamo la Lombardia', in piazza la maxi protesta per denunciare la gestione dell'emergenza Covid Oltre sessanta sigle sindacali e tanti testimonial in piazza Duomo a Milano per chiedere il commissariamento della Regione. Presenti anche medici, infermieri e parenti delle vittime della pandemia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev