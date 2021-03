(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2021 Salvini: "7 aprile data per la riaperture delle palestre e delle piscine" "Stamattina ho incontrato gli operatori delle palestre e delle piscine che hanno indicato la data del 7 aprile, che è la giornata mondiale della salute, laddove ci siano zone tranquille per la riapertura. Sarebbe un buon segnale per le palestre e per le piscine che sono fra i luoghi più controllati, più sanificati e più sicuri che ci siano." Così Matteo Salvini, leader della Lega, fuori dal Senato a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev